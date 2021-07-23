Гранлунд: каждый в «Салавате» желает выиграть Кубок Гагарина. Это наша цель!

Форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд рассказал о новых игроках клуба и подготовке к новому чемпионату КХЛ.



«Была непростая неделя — сдавали тесты и много работали на льду. Но при этом все парни в хорошем настроении и тренируются с удовольствием.



Что нужно сделать, чтобы улучшить нашу игру? Все должны сделать шаг вперёд. Очевидно, мы не добились того, чего хотели, поэтому нам нужно стать лучше, играть ещё сплочённее, придерживаясь нашей системы хоккея.



Что скажу о новых игроках? Со всеми уже немного пообщались. Пока мы тренируемся в разных группах, поэтому не удалось познакомиться с ребятами поближе, но, думаю, они отличные парни, которые помогут команде в сезоне. Атмосфера в команде отличная.



Ожидания от нового сезона? Хочу продолжать играть так же, но нужно быть лучше именно в плей-офф. Если ты проходишь в матчи на вылет, то ты должен выигрывать кубок. Думаю, каждый в нашей команде желает этого. Это наша цель!» — приводит слова Гранлунда аккаунт «Салавата» во «ВКонтакте».