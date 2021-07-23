«Ванкувер» разрешил представителям Холтби начать поиск нового клуба

«Ванкувер Кэнакс» готовы расстаться с голкипером Брэйденом Холтби.
Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, клуб разрешил представителям вратаря начать поиск новой команды. «Кэнакс» готовы обменять 31-летнего голкипера и активизируют свои усилия в этом направлении.
Отметим, что клуб не стал защищать Холтби на драфте расширения.
У игрока остаётся ещё один год по подписанному в прошлом году 2-летнему контракту с кэпхитом $ 4,3 миллиона. Однако реальная зарплата Холтби в следующем сезоне составит $ 5,7 млн.
В прошедшем сезоне голкипер провёл 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская 3,67 гола за игру в среднем и имея процент отражённых бросков 88,9%.
«Ванкувер» занял седьмое место в Северном дивизионе и не сумел пробиться в плей-офф.
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