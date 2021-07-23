Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ванкувер» разрешил представителям Холтби начать поиск нового клуба

«Ванкувер» разрешил представителям Холтби начать поиск нового клуба
Комментарии

«Ванкувер Кэнакс» готовы расстаться с голкипером Брэйденом Холтби.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, клуб разрешил представителям вратаря начать поиск новой команды. «Кэнакс» готовы обменять 31-летнего голкипера и активизируют свои усилия в этом направлении.

Отметим, что клуб не стал защищать Холтби на драфте расширения.

У игрока остаётся ещё один год по подписанному в прошлом году 2-летнему контракту с кэпхитом $ 4,3 миллиона. Однако реальная зарплата Холтби в следующем сезоне составит $ 5,7 млн.

В прошедшем сезоне голкипер провёл 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская 3,67 гола за игру в среднем и имея процент отражённых бросков 88,9%.

«Ванкувер» занял седьмое место в Северном дивизионе и не сумел пробиться в плей-офф.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021