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«Рейнджерс» сегодня запустят процедуру выкупа контракта Деанджело

«Рейнджерс» сегодня запустят процедуру выкупа контракта Деанджело
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«Нью-Йорк Рейнджерс» планирует начать выкуп контракта защитника Тони Деанджело сегодня, 23 июля, сообщает журналист Фрэнк Серавалли в «Твиттере».

После выкупа клуб из «Нью-Йорка» заплатит $ 383 тыс. в сезоне-2020/2021 и $ 883 тыс. в сезоне-2022/2023.

Напомним, 30 января после матча с «Питтсбургом» по пути в раздевалку произошёл конфликт между российским голкипером «Рейнджерс» Александром Георгиевым и защитником Тони Деанджело. По итогам внутрикомандного разбирательства «синерубашечники» отказались от услуг защитника.

По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» заняли пятое место в таблице Восточного дивизиона и не вышли в плей-офф.

Деанджело провёл 6 матчей в регулярном чемпионате и отдал одну результативную передачу.

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