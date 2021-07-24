Свечков был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ

«Нэшвилл» на драфте НХЛ выбрал российского форварда СКА Фёдора Свечкова. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

18-летний россиянин был выбран под 18-м номером рейтинга драфта-2021.

В прошлом сезоне Свечков провёл 38 матчей в чемпионате ВХЛ, в которых записал на свой счёт 15 (5+10) баллов, а также отметился 15 (4+11) очками в 15 играх МХЛ. В составе юниорской сборной он стал серебряным призером чемпионата мира и набрал 10 (4+6) очков в семи встречах.

В завершившемся сезоне НХЛ «Нэшвилл Предаторз» вышел в плей-офф, однако в 1/8 финала уступил «Каролине Харрикейнз» со счётом 2-4 в серии. «Предаторз» одержали победы со счётом 5:4 (ОТ) и 4:3 (ОТ), и потерпели четыре поражения – 2:5, 0:3, 2:3 (ОТ), 3:4 (ОТ).