Айзерман прокомментировал решение отдать три пика «Далласу», чтобы забрать вратаря 15-м
Поделиться
Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман прокомментировал своё решение подняться на драфте НХЛ ради вратаря Себастьяна Коссы. «Красные крылья» отдали «Даллас Старз» свой 23-й пик вместе с 48-м и 138-м, чтобы подняться на восемь строчек и выбрать голкипера под 15-м номером.
«Мы считаем, что у него есть шанс стать очень хорошим вратарём в НХЛ. Как вы знаете, вчера мы пополнились молодым голкипером Алексом Недельковичем.
Я уверен, что с ними мы можем чувствовать себя уверенно. Мы очень довольны своими двумя первыми выборами драфта», — приводит слова Айзермана официальный сайт НХЛ на русском языке.
Отметим, что под 6-м номером «Ред Уингс» выбрали шведского защитника Симона Эдвинссона.
Комментарии
- 24 июля 2021
-
14:58
-
14:55
-
14:47
-
14:34
-
14:19
-
13:46
-
13:24
-
13:00
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:32
-
11:19
-
10:55
-
10:31
-
10:05
-
09:44
-
09:16
-
08:37
-
08:13
-
07:01
-
07:00
-
06:50
-
05:36
-
03:27
-
03:24
-
03:06
-
02:34
-
02:10
-
01:43
-
01:33
-
01:15
- 23 июля 2021
-
23:58
-
23:04
-
22:52
Партнерский контент