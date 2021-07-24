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Айзерман прокомментировал решение отдать три пика «Далласу», чтобы забрать вратаря 15-м

Айзерман прокомментировал решение отдать три пика «Далласу», чтобы забрать вратаря 15-м
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Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман прокомментировал своё решение подняться на драфте НХЛ ради вратаря Себастьяна Коссы. «Красные крылья» отдали «Даллас Старз» свой 23-й пик вместе с 48-м и 138-м, чтобы подняться на восемь строчек и выбрать голкипера под 15-м номером.

«Мы считаем, что у него есть шанс стать очень хорошим вратарём в НХЛ. Как вы знаете, вчера мы пополнились молодым голкипером Алексом Недельковичем.

Я уверен, что с ними мы можем чувствовать себя уверенно. Мы очень довольны своими двумя первыми выборами драфта», — приводит слова Айзермана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Отметим, что под 6-м номером «Ред Уингс» выбрали шведского защитника Симона Эдвинссона.

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