«Виннипег» выбрал на драфте белорусского защитника Кузьмина

«Виннипег Джетс» выбрал на драфте НХЛ белорусского защитника Дмитрия Кузьмина под общим 82-м номером.

В прошедшем сезоне 18-летний защитник выступал в белорусской Экстралиге в составе «Динамо Молодечно» и провёл 46 матчей в регулярном чемпионате, набрав 12 очков: забросил три шайбы и отдал девять результативных передач. В плей-офф на счету защитника четыре очка (1+3) в шести встречах.

В составе юниорской сборной Беларуси хоккеист выступал на ЮЧМ-2021 и провёл пять игр, где набрал пять очков (1+4).

Ранее «Джетс» выбрали на драфте россиянина Никиту Чибрикова.

«Виннипег» занял третье место в таблице Северного дивизиона НХЛ и вышел в плей-офф, где в первом раунде прошёл «Эдмонтон Ойлерз» (4-0), а во втором уступил «Монреаль Канадиенс» с тем же счётом.