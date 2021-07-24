Новиков: Бадюков и Мамашев – хоккейные ребята, они пришли в «Сочи» серьёзно работать

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением насчёт перспектив «Сочи» в следующем году.



«Я знаком с Бадюковым и Мамашевым. Ренат играл у меня в «Крыльях», он был чистоплотным защитником. А с Бадюковым мы выиграли два Кубка Бриллиантовой лиги. Это хоккейные ребята. Да, у них нет пока что опыта. Но ведь с чего-то надо начинать? Естественно, я желаю им только удачи. Они не посторонние, они из хоккейного сообщества. Это скромные ребята, которые никогда не кусались и не лаяли. За каждым из них есть хорошее хоккейное и жизненное образование. Думаю, что они пришли туда для того, чтобы серьёзно работать. Желаю им здоровья и удачи!



В «Сочи» собрано много молодых ребят, которые могут выстрелить в этом сезоне. Мой опыт подсказывает мне, что любой игрок может стать лучше. Всё зависит от квалификации тренера. Она способна поднять любого игрока на более высокую ступень. Прогресс сочинских ребят будет зависеть от того, насколько хорошо руководители и тренеры будут понимать друг друга, насколько они будут готов нести ответственность. У того же Бадюкова есть серьёзный опыт, он способен дать совет.



Конечно, многое будет зависеть от вратарей, в частности Хелльберга. Шведы – это особая порода. У них очень известная вратарская школа. Всё зависит от того, как Магнус приживётся в команде, как он будет взаимодействовать с тренерами и партнёрами. Вход вратаря в новую команду – это очень сложная вещь, но у шведа достаточно опыта», – сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.

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