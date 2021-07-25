Майлу, ставший участником секс-скандала, поделился мыслями от выбора «Монреалем» на драфте

Защитник Логан Майлу прокомментировал тот факт, что «Монреаль Канадиенс» выбрал его на драфте под общим 31-м номером. Ранее 18-летний игрок заявил о своём отказе от участия в процедуре, который, впрочем, не предусмотрен правилами. Он также попросил клубы не выбирать его.

Это произошло на фоне истории со штрафом в Швеции за распространение среди одноклубников фотографии, на которой он и женщина участвовали в половом акте.



«Я думаю, что пребывание в «Монреале» определённо будет для меня большим событием. Будучи такой легендарной франшизой, они знают, что делают.



Они смогут помочь мне на моём пути к совершенствованию себя как личности и своего характера. Пребывание в «Монреале» может помочь мне как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.



Реакция болельщиков «Монреаля»? Смешанные эмоции. Думаю, мне нужно заслужить доверие болельщиков. Я хочу иметь возможность играть в «Монреале» перед всеми фанатами, чтобы они все болели за меня и поддерживали. Это определённо то, что я должен заработать, и это то, что я попытаюсь сделать», — приводит слова Майлу официальный сайт «Хабс».