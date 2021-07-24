«Монреаль» объяснил выбор на драфте Майлу, ставшего участником секс-скандала

«Монреаль Канадиенс» опубликовал на официальном сайте пресс-релиз по поводу выбора на драфте НХЛ 2021 года защитника Логана Майлу, ставшего участником секс-скандала. 18-летний канадец был выбран под общим 31-м номером.



В ноябре, когда играл в Швеции за «Лейон», Майлу попал под следствие после того, как распространил среди одноклубников фотографию, на которой он и женщина занимались половым актом. В итоге на хоккеиста был наложен штраф, но он продолжил играть за свой клуб. После случившегося он принёс публичные извинения за свой проступок.



«Выбрав Логана Майлу под 31-м пиком, наш клуб получил многообещающего хоккеиста, а также молодого человека, который недавно признался в серьёзной ошибке. Мы прекрасно осведомлены о ситуации и никоим образом не преуменьшаем серьёзность предпринимаемых действий. Логан осознает влияние своего поступка. Его публичные извинения являются в наших глазах первым шагом личного пути и искреннего осознания.



Сегодня мы берём на себя обязательство поддержать Логана в его пути, предоставить ему инструменты, которые позволят повзрослеть, и помощь, необходимую для этого. Мы также стремимся информировать наших игроков о последствиях, которые такие действия могут иметь для жизни других», — говорится в сообщении.

В сезоне-2020/2021 Майлу сыграл в 19 матчах чемпионата Швеции и набрал 15 (7+8) очков.

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