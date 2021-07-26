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«Рейнджерс» сделали квалификационное предложение Шестёркину, не став сохранять Рыкова

«Рейнджерс» сделали квалификационное предложение Шестёркину, не став сохранять Рыкова
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«Нью-Йорк Рейнджерс» сделали квалификационные предложения нескольким игрокам, которые имеют статус ограниченно свободных агентов.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Ларри Брукс, в их число вошёл российский голкипер Игорь Шестёркин. Также предложения сделали форвардам Филипу Хитилу, Тиму Геттингеру и Таю Роннингу, защитнику Либору Гайеку и вратарю Адаму Хуске.

Другой российский игрок «Рейнджерс» — защитник Егор Рыков, не получил квалификационное предложение. Клуб из Нью-Йорка потеряет права на россиянина. Также клуб не сделал предложения Брэндону Кроули, Габриэлю Фонтэйну и Патрику Ньюэллу.

В прошедшем сезоне НХЛ Шестёркин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата, выиграв 16 из них, имея 91,6% надёжности и пропуская в среднем за игру 2,62 шайбы.

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