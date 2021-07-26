«Рейнджерс» сделали квалификационное предложение Шестёркину, не став сохранять Рыкова

«Нью-Йорк Рейнджерс» сделали квалификационные предложения нескольким игрокам, которые имеют статус ограниченно свободных агентов.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Ларри Брукс, в их число вошёл российский голкипер Игорь Шестёркин. Также предложения сделали форвардам Филипу Хитилу, Тиму Геттингеру и Таю Роннингу, защитнику Либору Гайеку и вратарю Адаму Хуске.
Другой российский игрок «Рейнджерс» — защитник Егор Рыков, не получил квалификационное предложение. Клуб из Нью-Йорка потеряет права на россиянина. Также клуб не сделал предложения Брэндону Кроули, Габриэлю Фонтэйну и Патрику Ньюэллу.
В прошедшем сезоне НХЛ Шестёркин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата, выиграв 16 из них, имея 91,6% надёжности и пропуская в среднем за игру 2,62 шайбы.
- 26 июля 2021
-
18:39
-
18:14
-
18:00
-
17:45
-
17:10
-
16:48
-
16:39
-
16:17
-
15:55
-
15:38
-
15:14
-
14:53
-
14:34
-
14:20
-
13:48
-
13:26
-
13:17
-
12:42
-
12:16
-
11:50
-
11:20
-
11:00
-
10:42
-
10:34
-
10:21
-
09:50
-
09:22
-
08:55
-
08:35
- 25 июля 2021
-
23:50
-
23:34
-
23:16
-
22:58
-
22:44
-
22:25