«Детройт» не станет делать квалификационное предложение Евгению Свечникову
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«Детройт Ред Уингз» не станет делать квалификационное предложение российскому нападающему Евгению Свечникову.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Ансар Хан, клуб уже проинформировал об этом 24-летнего россиянина и его агента Тодда Даймонда.
Свечников сможет выйти на рынок в качестве неограниченно свободного агента и подписать контракт с любой командой.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги форвард принял участие в 21 матче, в которых сумел набрать 8 (3+5) результативных баллов при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафного времени. Всего в лиге Свечников сыграл в 41 встрече, набрав 12 (5+7) очков при полезности «-6».
24-летний нападающий был выбран на драфте НХЛ 2015 года под общим 19-м номером.
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