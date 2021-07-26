«Детройт» не станет делать квалификационное предложение Евгению Свечникову

«Детройт Ред Уингз» не станет делать квалификационное предложение российскому нападающему Евгению Свечникову.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Ансар Хан, клуб уже проинформировал об этом 24-летнего россиянина и его агента Тодда Даймонда.



Свечников сможет выйти на рынок в качестве неограниченно свободного агента и подписать контракт с любой командой.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги форвард принял участие в 21 матче, в которых сумел набрать 8 (3+5) результативных баллов при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафного времени. Всего в лиге Свечников сыграл в 41 встрече, набрав 12 (5+7) очков при полезности «-6».



24-летний нападающий был выбран на драфте НХЛ 2015 года под общим 19-м номером.