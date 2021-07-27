«Эдмонтон», «Шаркс» и «Ванкувер» выкупят контракты Нила, Джонса и Холтби

Контракты нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Джеймса Нила, голкипера «Сан-Хосе Шаркс» Мартина Джонса и вратаря «Ванкувер Кэнакс» Брэйдена Холтби будут выкуплены их клубами, сообщает Франк Серавалли в «Твиттере».
В прошедшем сезоне Джонс сыграл 34 матча в регулярном чемпионате и оформил один шат-аут, Холтби провёл 21 матч в регулярке и во всех играх пропускал минимум одну шайбу, а Джеймс Нил принял участие в 29 встречах в регулярном чемпионате и набрал 10 очков: пять раз забросил и отдал столько же результативных передач. В плей-офф форвард сыграл два матча.
По итогам прошлого сезона «Эдмонтон» стал вторым в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, но покинул розыгрыш Кубка Стэнли после первого раунда. «Сан-Хосе» занял седьмое место на Западе и не вышли в плей-офф, а «Ванкувер» расположился на седьмой строчке на Севере и также не попал в плей-офф.
- 27 июля 2021
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