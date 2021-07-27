Флёри узнал об обмене в «Чикаго» из «Твиттера»

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри узнал об обмене в «Чикаго» из «Твиттера».

«Источник, близкий к Марку-Андре Флёри, говорит, что сделка состоялась, и что победитель «Везины» узнал об этом через «Твиттер», – написала в «Твиттере» журналист Джесси Грейнджер.

Напомним, ранее сообщалось, что «Вегас» обменяет Флёри на форварда Микаэля Хаккарайнена. В прошедшем сезоне НХЛ Флёри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ.

По итогам прошлого сезона вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.

«Вегас» завершил регулярку на втором месте в Западном дивизионе. В плей-офф «Голден Найтс» дошли до полуфинала, где уступили «Монреаль Канадиенс».