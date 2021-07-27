Зарплата Овечкина по новому контракту равна зарплатам Кучерова, Малкина и Василевского

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся по размеру зарплаты с нападающими Никитой Кучеровым и Евгением Малкиным, а также голкипером Андреем Василевским. Хоккеисты будут получать в среднем $ 9,5 млн в год и теперь они делят третье место в НХЛ по размеру зарплат среди россиян.
Выше них только вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, чья зарплата составляет $ 10 млн в год, а также нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который получает $ 11,7 млн. Среди всех хоккеистов НХЛ Панарин уступает по размеру зарплаты только форварду «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду.
Ранее форвард подписал пятилетний контракт с «Кэпиталз».
Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что является шестым результатом в истории НХЛ.
В прошедшем чемпионате Александр сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 балла за результативность (24+18). В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.
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