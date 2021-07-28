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Экс-защитник «Питтсбурга» перешёл в «Эдмонтон». Сумма сделки — $ 13 млн

Экс-защитник «Питтсбурга» перешёл в «Эдмонтон». Сумма сделки — $ 13 млн
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«Эдмонтон Ойлерз» подписал контракт с защитником Коди Сеси, сообщает известный североамериканский журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

Соглашение с 27-летним канадцем рассчитано на четыре года, а его средняя зарплата составит $ 3,25 млн. Таким образом, общая сумма контракта — $ 13 млн.

В минувшем сезоне Сеси выступал за «Питтсбург Пингвинз». Защитник принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач при показателе полезности "+18". В плей-офф он провёл шесть матчей и набрал 2 (0+2) очка при кэффициенте полезности "-3".

Его зарплата по предыдущему однолетнему контракту составляла $ 1,25 млн.

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