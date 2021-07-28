Экс-защитник «Питтсбурга» перешёл в «Эдмонтон». Сумма сделки — $ 13 млн
Поделиться
«Эдмонтон Ойлерз» подписал контракт с защитником Коди Сеси, сообщает известный североамериканский журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».
Соглашение с 27-летним канадцем рассчитано на четыре года, а его средняя зарплата составит $ 3,25 млн. Таким образом, общая сумма контракта — $ 13 млн.
В минувшем сезоне Сеси выступал за «Питтсбург Пингвинз». Защитник принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач при показателе полезности "+18". В плей-офф он провёл шесть матчей и набрал 2 (0+2) очка при кэффициенте полезности "-3".
Его зарплата по предыдущему однолетнему контракту составляла $ 1,25 млн.
Комментарии
- 28 июля 2021
-
21:01
-
20:54
-
20:52
-
20:10
-
20:04
-
19:59
-
19:50
-
19:45
-
19:40
-
19:35
-
19:29
-
19:24
-
19:19
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
19:00
-
18:54
-
18:49
-
18:46
-
18:41
-
18:34
-
18:29
-
18:19
-
18:14
-
18:12
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:50
-
17:37
-
17:14
-
16:47
-
16:30
-
16:01
Партнерский контент