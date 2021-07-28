Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-форвард «Монреаля» Дано перешёл в «Лос-Анджелес». За шесть лет он заработает $ 33 млн

Экс-форвард «Монреаля» Дано перешёл в «Лос-Анджелес». За шесть лет он заработает $ 33 млн
Комментарии

Нападающий Филлип Дано подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз», сообщается на официальной странице «королей» в «Твиттере».

Отмечается, что соглашение с 28-летним канадцем подписано на шесть лет. В среднем за сезон Макгинн будет получать $ 5,5 млн. Общая сумма сделки составит $ 33 млн.

В прошедшем сезоне Филлип Дано, выступая за «Монреаль Канадиенс», принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал 19 результативных передач при показателе полезности "+9" и 24 минутах штрафного времени.

На его счету ещё 22 встречи в плей-офф, в которых он набрал 4 (1+3) очка при коэффициенте полезности "-1". С «Монреалем» Дано дошёл до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).

Открытие рынка свободных агентов в НХЛ. Задоров и Дадонов узнали свои новые клубы! LIVE Открытие рынка свободных агентов в НХЛ. Задоров и Дадонов узнали свои новые клубы! LIVE
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021