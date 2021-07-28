Экс-форвард «Монреаля» Дано перешёл в «Лос-Анджелес». За шесть лет он заработает $ 33 млн

Нападающий Филлип Дано подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз», сообщается на официальной странице «королей» в «Твиттере».
Отмечается, что соглашение с 28-летним канадцем подписано на шесть лет. В среднем за сезон Макгинн будет получать $ 5,5 млн. Общая сумма сделки составит $ 33 млн.
В прошедшем сезоне Филлип Дано, выступая за «Монреаль Канадиенс», принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал 19 результативных передач при показателе полезности "+9" и 24 минутах штрафного времени.
На его счету ещё 22 встречи в плей-офф, в которых он набрал 4 (1+3) очка при коэффициенте полезности "-1". С «Монреалем» Дано дошёл до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).
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