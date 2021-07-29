Генменеджер «Аризоны» прокомментировал подписание контракта с Яшкиным

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг прокомментировал подписание контракта с экс-форвардом московского «Динамо» Дмитрием Яшкиным.

«Мы очень рады подписать контракт с Дмитрием. Это большой, сильный, умелый форвард, который в последние два года очень хорошо играл в КХЛ.

Он станет хорошим дополнением нашей группы атаки», – цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ на русском языке.

Яшкин выступал за «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2020/2021 он стал лучшим снайпером КХЛ, забросив в 59 матчах регулярного чемпионата 38 шайб и отдав 22 голевые передачи. В плей-офф он принял участие в десяти играх, набрав 8 (5+3) результативных баллов.

В списке лучших бомбардиров он занял четвёртое место, набрав 60 (38+22) очков.



Яшкин уже играл в Национальной хоккейной лиге за «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». В 2011 году он был выбран «блюзменами» во втором раунде под общим 41-м номером.