Раффль подписал контракт с «Далласом» на один год

Нападающий Михаэль Раффль стал игроком «Даллас Старз».



Как сообщает на официальном сайте клуба генеральный менеджер Джим Нилл, с 32-летним австрийцем подписан однолетний контракт на $ 1,1 миллиона.



«Майкл — надёжный и разносторонний форвард с хорошим пониманием хоккея, что позволяет ему играть в самых разных ситуациях. Он обладает отличными физическими кондициями, и он добавит ветеранской смекалки и глубины нашему составу», — заявил Нилл.



Прошедший сезон НХЛ Раффль провёл в «Филадельфии» и «Вашингтоне». В общей сложности форвард провёл 44 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 (4+7) баллов при показателе полезности «-4». В плей-офф Раффль провёл за «Кэпиталз» четыре встречи, в которых не отличился результативными действиями.