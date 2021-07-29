Раффль подписал контракт с «Далласом» на один год
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Нападающий Михаэль Раффль стал игроком «Даллас Старз».
Как сообщает на официальном сайте клуба генеральный менеджер Джим Нилл, с 32-летним австрийцем подписан однолетний контракт на $ 1,1 миллиона.
«Майкл — надёжный и разносторонний форвард с хорошим пониманием хоккея, что позволяет ему играть в самых разных ситуациях. Он обладает отличными физическими кондициями, и он добавит ветеранской смекалки и глубины нашему составу», — заявил Нилл.
Прошедший сезон НХЛ Раффль провёл в «Филадельфии» и «Вашингтоне». В общей сложности форвард провёл 44 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 (4+7) баллов при показателе полезности «-4». В плей-офф Раффль провёл за «Кэпиталз» четыре встречи, в которых не отличился результативными действиями.
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