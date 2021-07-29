Бучневич: буду счастлив играть в большинстве в «Сент-Луисе», но главное — победы команды

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич поделился мнением о возможной роли в новой команде.



«В том году я играл много. Я играл и в меньшинстве тоже, какое-то время проводил в большинстве… Сейчас я буду продолжать работать, как могу, буду продолжать стараться играть хорошо и помогать команде побеждать. Про очки я особо не думаю, просто стараюсь помочь команде выиграть.



В первых сезонах я много играл в большинстве, но в прошлом сезоне в основном выходил во второй спецбригаде. Конечно, если мне доверят, я был бы счастлив больше играть в большинстве в «Сент-Луисе». В целом в прошлом сезоне я играл большие минуты.



Я старался помогать команде как в атаке, так и в обороне. Не могу сказать, что играть в меньшинстве очень трудно. Просто ты должен хорошо читать игру.



В прошлом году мы играли с командами с отличными спецбригадами большинства: «Филадельфии», «Бостона», «Вашингтона». И мы оказывали достойное сопротивление», – цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ.