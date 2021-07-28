Бучневич — об обмене из «Рейнджерс»: я просто счастлив, что это произошло

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал обмен из «Нью-Йорк Рейнджерс» и заключение контракта с «блюзменами».

«У меня хорошие впечатления от обмена. Если честно, то я рад, что всё закончилось. Я предполагал, что меня обменяют.



Месяц назад мне намекнули, что клуб рассматривает такую возможность. Но я просто не знал, в какую именно команду перейду. И если честно, то я немного устал ждать, что произойдёт. А сейчас уже всё случилось, и я на самом деле рад, что всё закончилось именно так. Рад быть в «Сент-Луисе».

Обмен не стал для меня шоком. Я слышал, что «Рейнджерс» рассматривают предложения. Когда всё случилось, генеральный менеджер «Блюз» (Даг Армстронг. — прим. «Чемпионата») позвонил мне и сказал: «Поздравляю, теперь вы в «Сент-Луисе».



Сейчас я просто счастлив, что это произошло. Мне больше не нужно ждать, и теперь я знаю, где буду играть следующие четыре года.

Контракт мы обсуждали недолго. Меня спросили, на какой срок мне бы хотелось подписать соглашение, и мы приняли решение. Честно говоря, всё прошло быстрее, чем я ожидал.



Я знаю, что это хорошая команда, два года назад они выиграли Кубок Стэнли. В их составе много хороших хоккеистов, они здорово играют. Плюс у них хорошая вратарская бригада. Надеюсь, что я буду играть большую роль и помогать команде побеждать», — приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ на русском языке.