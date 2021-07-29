Главный врач ЦСКА: все игроки клуба вакцинированы. Только так мы можем победить этот вирус

Главный врач ХК ЦСКА Дмитрий Кондрашин рассказал о физическом и функциональном состоянии игроков, а также о процессе вакцинации.



«По результатам углублённого медицинского обследования мы видим, в каком физическом и функциональном состоянии ребята приехали после отдыха. Понятно, что они в межсезонье работали.



Все профессионалы, знают, в какой форме нужно выходить из отпуска. Игроки прекрасно понимают, что если где-то недоработают, то будут не готовы. Соответственно им будет тяжело на сборе и они будут выпадать из общей группы.



Ребята прошли восстановительные мероприятия. Сейчас они чувствуют себя хорошо, готовы к работе, никаких ограничений по физическим нагрузкам у них нет. После окончания сезона каждому спортсмену, в том числе новичкам, был выслан индивидуальный план подготовки. Первый тренировочный этап был втягивающим, а теперь — в бой.



Какая сейчас ситуация в команде с вакцинацией? Все наши хоккеисты вакцинированы, иностранцы – тоже. Я считаю, что вакцинироваться надо. Ситуация серьёзная. Только вакцина нам поможет победить этот вирус», — приводит слова Кондрашина официальный сайт ЦСКА.