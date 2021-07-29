Атанасиу продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на один год
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андреас Атанасиу продлил контракт с клубом.
Как сообщает официальный сайт команды, соглашение рассчитано на один год. Зарплата 26-летнего канадца составит $ 2,7 млн.
В прошедшем сезоне НХЛ Атанасиу провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, в которых сумел набрать 23 (10+13) результативных балла при показателе полезности "-6" и 27 минутах штрафного времени. Всего в лиге у 26-летнего форварда сыграл 350 игр, в которых набрал 179 (94+85) баллов при общей полезности "-82" и 144 минутах штрафного времени.
Атанасиу был выбран на драфте НХЛ 2012 года «Детройтом» в четвёртом раунде под общим 110-м номером.
В прошедшем сезоне «Лос-Анджелес» занял шестое место в Западном дивизионе, не сумев пробиться в плей-офф.
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