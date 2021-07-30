Веренски подписал новый 6-летний контракт с «Коламбусом» на $ 57,5 млн
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«Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании нового контракта с защитником Заком Веренски.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 24-летним хоккеистом заключено сроком на 6 лет, кэпхит составит $ 9,583 млн в год, общая сумма контракта — $ 57,5 млн. Соглашение вступит в силу с сезона-2022/2023. По текущему соглашению, которое действует последний год, кэпхит Веренски составляет $ 5 млн.
В прошедшем сезоне НХЛ защитник принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел совершить 20 (7+13) результативных действий при показателе полезности «-9». Всего Веренски провёл в лиге 364 матча, в которых набрал 202 (69+133) очка.
Защитник был выбран на драфте НХЛ 2015 года «Коламбусом» в первом раунде под общим 8-м номером.
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