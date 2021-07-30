Пашков: тренерская революция в Москве вызывает кучу вопросов

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о тренерских перестановках в московских клубах КХЛ.



«Удивили летние тренерские перестановки в Москве? Год назад ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Витязь» никаких изменений на лавочке не сделали, теперь — всё наоборот. На мой взгляд, эта тренерская революция вызывает массу вопросов. Пожалуй, только в «Динамо», где возрастной Владимир Крикунов неплохо отработал, но нужно было свежее дыхание, поводы для тренерских перемен возникли. А вот в других столичных клубах революционной ситуации уж точно не наблюдалось.



Для меня именно в лагере армейцев — самая странная отставка. Прежде всего потому, что она не была толком объяснена. В ЦСКА — лучшие условия в Москве, баланс состава, хороший результат. И тут руководители выдают такой пируэт…



Если мы говорим о стилях, то нам в дом моды. Если о хоккее — то смотрите не на подиум, а на табло, результат там.



А что Фёдоров? Да, очень талантливый хоккеист, но у нас в истории таких было много, десятки. Тренер — это совсем другая профессия, особое призвание. Нужно в себе его обнаружить и выстрадать, подниматься шаг за шагом. Фёдоров этот сложный путь пока не прошёл.



Далее — «Динамо» и Алексей Кудашов. По срокам замена Крикунова на Кудашова была проведена вовремя, новый тренер успел включиться в селекцию. Но мы видим, что уже во время предсезонного сбора в «Динамо» пошли внутренние перестановки, так или иначе они скажутся на команде, тренере.



Знаете, бело-голубые на большом отрезке своей истории отличались стабильностью, в новые времена этого мы не наблюдаем. Наверное, отсюда потеря клубного темпа.



Что в «Спартаке»? Для меня новый тренер красно-белых Борис Миронов — это более лёгкая версия Сергея Фёдорова. Да, есть большой опыт игрока — но практически нет опыта тренерского.



Откровенно говоря, мне непонятен тот курс, который выбран «Спартаком». Ладно бы Миронов был спартаковской фигурой — как в случае с Фёдоровым и ЦСКА. Но нет, никакого отношения к красно-белым он не имеет. Получается, идёт эксперимент.



Для меня не стало сюрпризом, что у Знарка за два сезона в «Спартаке» мало что получилось. Показалось, что этот тренер потерял в «Спартаке» уверенность в своих силах, целеустремлённость. Подозреваю, что от него в команде не всё зависело, отсюда некоторая апатия — особенно во втором сезоне.



Чего не хватает «Спартаку»? Цельности. Понятно, в какой хоккей в последние годы стремились играть ЦСКА и «Динамо», а вот красно-белые никак не могли определиться. У «Спартака» специфические болельщики, им нужен, может быть, не столько результат, сколько эффектное зрелище. Новый тренер обязан это понимать.



Теперь — «Витязь». Юрий Бабенко — интересная кандидатура, у него есть лидерский опыт в «Динамо», годы работы ассистентом в команде, молодёжной сборной России. Он заслужил своё право сделать шаг наверх, но при этом мне очень обидно за Михаила Кравеца.



Кравец выдал отличный первый сезон в «Витязе», но затем команда уперлась в финансовый потолок, тренер приуныл. Последний год в Подольске у Кравеца не сложился, моментами была видна апатия. Посмотрим, что получится у молодого Бабенко», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.