«Даллас» подписал контракт на три года с финским защитником Хаканпяя
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«Даллас Старз» объявил о подписании контракта с защитником Яни Хаканпяя.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано сроком на три года. Зарплата 29-летнего финского защитника — $ 1,5 млн в год.
В прошедшем сезоне НХЛ Хаканпяя выступал за «Анахайм» и «Каролину». В общей сложности он провёл 62 матча в регулярном чемпионате, набрав в них 4 (2+2) результативных балла при показателе полезности «+5». Также у финского хоккеиста сыграно 11 матчей в плей-офф, в которых он не набрал результативных баллов при общей полезности «-3».
Хаканпяя был выбран на драфте НХЛ 2010 года «Сент-Луисом» под общим 104-м номером.
«Даллас» в сезоне НХЛ-2020/2021 занял пятое место в Центральном дивизионе, не сумев пробиться в плей-офф.
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