Беттмэн — о Майлу: я был ошарашен. У меня 2 дочери и 4 внучки, то, что он сделал — ужасно

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал выбор «Монреалем» на драфте защитника Логана Майлу.



«Я был ошарашен. Удивление — не то слово, которым можно описать мою реакцию. У меня 2 дочери и 4 внучки. То, что он сделал, было просто ужасно.



Игрок заявил, что не хочет, чтобы его выбирали на драфте, но «Канадиенс» всё равно это сделали. Дело в том, что нет возможности отказаться от выбора. Игрок не может решать, когда он будет выбран.



Я не думаю, что кто-то должен упускать из виду влияние случившегося на жертву и её семью.



Джефф Молсон (совладелец «Монреаля». — Прим. «Чемпионата») сказал, что «Канадиенс» будут работать с Логаном, но нам нужно понять, как именно они будут двигаться вперёд во всех смыслах», — цитирует Беттмэна The Score.



Напомним, в ноябре 2020 года, когда играл в Швеции за «Лейон», Майлу попал под следствие после того, как распространил среди одноклубников фотографию, на которой он и женщина совершают половой акт. В итоге на хоккеиста был наложен штраф, но он продолжил играть за свой клуб. После случившегося он принёс публичные извинения за свой проступок.



Ранее 18-летний игрок отказывался от участия в процедуре драфта, он попросил клубы не выбирать его. Однако это не соответствует правилам НХЛ.