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«Спартак» одержал уверенную победу над «Химиком» в первом предсезонном матче

«Спартак» одержал уверенную победу над «Химиком» в первом предсезонном матче
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Московский «Спартак» продолжает подготовку к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.

Как сообщает официальный сайт клуба, в первом предсезонном матче красно-белые встретились на сборе в Пересвете с воскресенским «Химиком». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Бориса Миронова. В составе победителей по дублю оформили форвард Александр Хохлачёв и защитник Дмитрий Вишневский. У «Химика» гол престижа забросил Евгений Сорокин.

С 1 по 31 августа в Москве состоится второй сбор «Спартака», по ходу которого клуб сыграет ещё восемь контрольных матчей, а также примет участие в Кубке мэра Москвы, который состоится с 25 по 28 августа.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции, в первом раунде Кубка Гагарина уступив ЦСКА в серии со счётом 0-4.

Первый матч в новом сезоне КХЛ «Спартак» проведёт 2 сентября дома с владивостокским «Адмиралом».

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