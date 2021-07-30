«Спартак» одержал уверенную победу над «Химиком» в первом предсезонном матче

Московский «Спартак» продолжает подготовку к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги.



Как сообщает официальный сайт клуба, в первом предсезонном матче красно-белые встретились на сборе в Пересвете с воскресенским «Химиком». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Бориса Миронова. В составе победителей по дублю оформили форвард Александр Хохлачёв и защитник Дмитрий Вишневский. У «Химика» гол престижа забросил Евгений Сорокин.



С 1 по 31 августа в Москве состоится второй сбор «Спартака», по ходу которого клуб сыграет ещё восемь контрольных матчей, а также примет участие в Кубке мэра Москвы, который состоится с 25 по 28 августа.



В прошедшем сезоне «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции, в первом раунде Кубка Гагарина уступив ЦСКА в серии со счётом 0-4.



Первый матч в новом сезоне КХЛ «Спартак» проведёт 2 сентября дома с владивостокским «Адмиралом».