«Авангард» заключил соглашение о партнёрстве с детской хоккейной школой «Красная Звезда»

«Авангард» заключил соглашение о партнёрстве с хоккейной школой из Санкт-Петербурга «Красная Звезда».



«Мы подписали соглашение с перспективной хоккейной школой Санкт-Петербурга, которая выразила желание развиваться и совершенствоваться под брендом «Авангарда».



Теперь наши партнёры будут плотно взаимодействовать с центральным комплексом хоккейной академии клуба в Омске и тренировать своих воспитанников по нашим стандартам и методикам, в том числе с использованием цифровых платформ. Соглашение между «Авангардом» и школой «Красная Звезда» уже вступило в силу», — заявил генеральный директор «Авангарда» Сергей Белых.



Как сообщает официальный сайт клуба, школе предоставляются все методики ведения учебно-тренировочного процесса и стандарты технического оснащения хоккейной академии «Авангард», утверждённая хоккейная форма и право на брендирование арены в клубных цветах. Все команды «Красной Звезды» получат название «Авангард».



Воспитанники санкт-петербургской школы будут привлекаться для проведения совместных тренировок и участия в соревнованиях в составе детских команд «Авангард» в возрасте от 9 до 17 лет, организованных как омской Академией, так и Федерацией хоккея России.



В конце августа 2021 года в Омске пройдёт турнир среди школ-партнёров Академии — «Кубок «Авангарда», в котором, помимо питерских и омских команд, также примут участие воспитанники академий в Москве и Воронеже.