«Авангард» заключил соглашение о партнёрстве с детской хоккейной школой «Красная Звезда»

«Авангард» заключил соглашение о партнёрстве с хоккейной школой из Санкт-Петербурга «Красная Звезда».
«Мы подписали соглашение с перспективной хоккейной школой Санкт-Петербурга, которая выразила желание развиваться и совершенствоваться под брендом «Авангарда».
Теперь наши партнёры будут плотно взаимодействовать с центральным комплексом хоккейной академии клуба в Омске и тренировать своих воспитанников по нашим стандартам и методикам, в том числе с использованием цифровых платформ. Соглашение между «Авангардом» и школой «Красная Звезда» уже вступило в силу», — заявил генеральный директор «Авангарда» Сергей Белых.
Как сообщает официальный сайт клуба, школе предоставляются все методики ведения учебно-тренировочного процесса и стандарты технического оснащения хоккейной академии «Авангард», утверждённая хоккейная форма и право на брендирование арены в клубных цветах. Все команды «Красной Звезды» получат название «Авангард».
Воспитанники санкт-петербургской школы будут привлекаться для проведения совместных тренировок и участия в соревнованиях в составе детских команд «Авангард» в возрасте от 9 до 17 лет, организованных как омской Академией, так и Федерацией хоккея России.
В конце августа 2021 года в Омске пройдёт турнир среди школ-партнёров Академии — «Кубок «Авангарда», в котором, помимо питерских и омских команд, также примут участие воспитанники академий в Москве и Воронеже.
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