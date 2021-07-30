Айван Занатта назначен главным тренером «Куньлуня» и сборной Китая
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Айван Занатта назначен на должность главного тренера «Куньлунь Ред Стар» и сборной Китая.
Как сообщает официальный сайт клуба, Алексей Ковалёв, тренировавший «Куньлунь» последние три года (с 2020 года — в качестве главного тренера), останется в команде в качестве ассистента специалиста.
60-летний Занатта работал главным тренером в СКА, пражском «Льве», различных клубах Швейцарии и сборной Хорватии. Также он был менеджером в итальянской национальной команде.
Последним клубом в карьере Занатты было петербургское «Динамо», где он входил в тренерский штаб команды.
В сообщении также отмечается, что предстоящие зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине должны повлиять на долгосрочную стратегию развития хоккея в Китае.
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