Владелец «Вашингтона» — о рекорде Гретцки: сделаем всё, чтобы помочь Овечкину стать первым

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис прокомментировал возможность побить рекорд Уэйна Гретцки капитаном клуба Александром Овечкиным. Россиянину осталось всего 165 заброшенных шайб, чтобы обойти Великого канадца, на счету которого 894 гола.

«Мы сделаем всё, чтобы помочь Ови стать первым. Ведь, если это случится, это важно не только для него. Это важно для наших фанатов, которые его обожают. Это важно для всей лиги, в конце концов! Когда-то я думал, что рекорды Гретцки побить нельзя. Но сейчас это кажется всё более и более реальным. Если Алекс будет здоров, то он этого можно достичь. Представьте, какой будет способ завершить карьеру!» — приводит слова Леонсиса официальный сайт НХЛ на русском языке.