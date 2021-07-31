Агенты Айкела — об обмене из «Баффало»: процесс не работает

Питер Фиш и Питер Донателли, агенты Джека Айкела, прокомментировали ход переговоров с «Баффало Сэйбрз» об обмене.



«Процесс не работает. Мы рассчитывали на обмен до открытия рынка свободных агентов.

После того, как согласованный и предписанный период консервативной реабилитации истёк в начале июня 2021 года, медицинский персонал «Баффало» решил, что требуется хирургическая процедура.



Ещё одним поводом для беспокойства является то, что в нашем лагере изначально складывалось впечатление, что специалист клуба был согласен с операцией по замене искусственного межпозвоночного диска, но пока этого не произошло.



Во время переговоров совсем не учитывалось то, что Джек не сможет играть в НХЛ с начала сезона. Ему придётся ждать разрешения от врачей, даже если ему прямо сейчас позволят сделать операцию, о которой он говорит. Повторные запросы в «Баффало» ни к чему не привели. Этот процесс мешает Джеку играть в НХЛ и не работает», — приводит слова агента обозреватель The Athletic Джон Вогл на своей странице в «Твиттере».



В воскресном интервью телеканалу Sportsnet Фиш и Донателли заявили, что надеются на обмен центрфорварда в ближайшее время. Генменеджер «клинков» Кевин Адамс на это ответил, что нет смысла оказывать на него давление с целью обменять 24-летнего хоккеиста. «Баффало» задрафтовал Айкела в 2015 году под вторым номером.

Напомним, контракт 24-летнего американца с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. Также с 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.



Ранее стало известно, что «Баффало» требует за Айкела двух игроков НХЛ, два перспективных игрока и/или выбор на 1-м раунде драфта — минимум четыре актива.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач. По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 встречах.