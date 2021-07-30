Генменеджер «Баффало»: мы контролируем процесс по обмену Айкела и не ощущаем давления

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс прокомментировал ход переговоров по обмену форварда Джека Айкела.



«Мы по-прежнему ведём много переговоров с клубами и открыты для предложений по любому хоккеисту из нашей команды. Я уже много раз об этом говорил. Всё это относится и к Джеку. Звонки есть, ведутся переговоры. В данном случае очень важно, чтобы вы понимали — мы контролируем процесс. У нас есть игрок под контрактом. И мы не ощущаем давления.



Если поступит предложение, которое мы сочтём выгодным для «Баффало», которое сделает нас сильнее либо прямо сейчас, либо в перспективе, мы, конечно, рассмотрим его. Я не переживаю по поводу всякого рода разговоров, которые отвлекают от работы. Переживаю только о том, как сделать «Баффало» сильнее. Поэтому я исключаю эмоции.



Мы смотрим, что нам предлагают за форварда, и если предложение покажется нам разумным, мы примем его. Но я не знаю, когда это случится, тут нет никакого дедлайна или давления. Если предложение и сроки устраивают нас, мы согласимся. Такова моя позиция. Я твёрдо её придерживаюсь», — цитирует Адамса официальный сайт НХЛ.

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