Генменеджер «Баффало»: мы контролируем процесс по обмену Айкела и не ощущаем давления

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс прокомментировал ход переговоров по обмену форварда Джека Айкела.
«Мы по-прежнему ведём много переговоров с клубами и открыты для предложений по любому хоккеисту из нашей команды. Я уже много раз об этом говорил. Всё это относится и к Джеку. Звонки есть, ведутся переговоры. В данном случае очень важно, чтобы вы понимали — мы контролируем процесс. У нас есть игрок под контрактом. И мы не ощущаем давления.
Если поступит предложение, которое мы сочтём выгодным для «Баффало», которое сделает нас сильнее либо прямо сейчас, либо в перспективе, мы, конечно, рассмотрим его. Я не переживаю по поводу всякого рода разговоров, которые отвлекают от работы. Переживаю только о том, как сделать «Баффало» сильнее. Поэтому я исключаю эмоции.
Мы смотрим, что нам предлагают за форварда, и если предложение покажется нам разумным, мы примем его. Но я не знаю, когда это случится, тут нет никакого дедлайна или давления. Если предложение и сроки устраивают нас, мы согласимся. Такова моя позиция. Я твёрдо её придерживаюсь», — цитирует Адамса официальный сайт НХЛ.
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