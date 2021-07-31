Генменеджер «Сиэтла» — о Грубауэре: не уверен, что мы хотели найти своего Флёри

Генеральный менеджер «Сиэтл Кракен» Рон Фрэнсис прокомментировал подписание контракта с номинантом на «Везину Трофи» Филлипом Грубауэром.



«Не уверен, что мы хотели найти своего Флёри, начиная формировать состав. Мы смотрели на другие команды, на выбор вратарей, список защищенных игроков. Нам казалось, что выбор не такой уж богатый, а затем в первый день работы рынка свободных агентов случилась эта история. Невозможно угадать, что может произойти», — приводит слова Фрэнсиса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, 28 июля «Сиэтл Кракен» подписал контракт с голкипером Филиппом Грубауэром. Стороны заключили соглашение на шесть лет.



У 29-летнего немца подошёл к концу трёхлетний контракт с «Колорадо Эвеланш», по которому он получал $ 3,333 млн в год. «Эвеланш» были намерены предложить ему договор на улучшенных финансовых условиях.