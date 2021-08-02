«Рейнджерс» и Шестёркин близки к подписанию нового контракта

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин с большой долей вероятности подпишет новый контракт с клубом.



«Как вы знаете, Игорь Шестёркин вчера не подал в арбитраж, что является хорошим знаком.



Похоже, 25-летний голкипер и „Рейнджерс“ близки к заключению нового соглашения с зарплатой в диапазоне от $ 5,75 до $ 6 млн. Существуют разногласия, но есть уверенность в том, что сделка состоится», — сообщил в «твиттере» журналист Винс Меркольяно.



В прошедшем сезоне НХЛ Шестёркин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата, выиграв 16 из них, имея 91,6% надёжности и пропуская в среднем за игру 2,62 шайбы.



Новый сезон НХЛ стартует 12 октября. «Рейнджерс» свой первый матч проведут 13 октября в гостях с «Вашингтоном».