Тренер «Сочи» Зюзин: все игроки получат шанс на турнире в Сочи, это серьёзная проверка

Старший тренер «Сочи» Андрей Зюзин рассказал о подготовке клуба к предстоящему сезону КХЛ.
«В субботу команда провела на сборах двусторонний матч. Понравилась хорошая самоотдача со стороны всех ребят. Мы сейчас активно отрабатываем те схемы, по которым будем играть в сезоне. Это выход из зоны, игра в средней зоне и зоне атаки. Все должны помогать друг другу, пять человек защищаются и пятеро атакуют. И во время двусторонки парни уже попытались применить наши схемы в режиме игры.
Да, был брак на льду в каких-то моментах, но было бы странно, если в первой двусторонке мы его не увидели бы. Но понемногу определённая картина вырисовывается. Все те упражнения, что отрабатываем на тренировках, мы требуем переносить и в игру.
Те сочетания, в которых играла команда, можно будет увидеть и на первой игре на турнире в Сочи? Пока трудно сказать однозначно. На двусторонке мы попробовали такие сочетания, на турнире появятся и другие. Тем более, что в субботу не все игроки вышли на лёд. Будем смотреть, пробовать, искать.
Все, кто работают на сборах, будут играть на турнире? Конечно. Нам надо всех посмотреть в деле, оценить потенциал каждого игрока. Особенно это касается хоккеистов, которые находятся на пробном контракте. Все получат свой шанс, а мы внимательно будем смотреть за действиями ребят. Это первая серьёзная проверка в межсезонье, и она очень важна для нас.
Магнус Хелльберг сыграет на турнире хотя бы один матч? Это будет определять тренер вратарей. У него есть понимание, как использовать голкиперов на турнире, как подвести их к сезону в наилучшей форме. Он будет смотреть по физическому состоянию всех вратарей.
Результат всегда важен. Но, понятно, что мы смотрим в будущее, нам необходимо правильно подготовиться к новому сезону. Будем через игры отрабатывать выход из зоны, позиционную игру, прохождение средней зоны, большинство, меньшинство и много других тактических вещей», — цитирует Зюзина официальный сайт клуба.
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