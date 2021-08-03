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«Металлург» одержал победу в товарищеском матче с «Северсталью»

«Металлург» одержал победу в товарищеском матче с «Северсталью»
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Магнитогорский «Металлург» одержал победу в товарищеском матче с «Северсталью» со счётом 6:3 (0:1, 3:1, 3:1).

Счёт на последней минуте первого периода открыл форвард череповецкого клуба Егор Морозов. Удвоил преимущество «Северстали» на 2-й минуте второго периода Роберт Рооба. Одну шайбу на 31-й минуте отыграл форвард «Металлурга» Николай Голдобин. Через две минуты счёт в матче сравнял Филипп Майлле. Вперёд «Магнитку» вывел на 37-й минуте защитник Алексей Волгин.

В третьем периоде на 6-й минуте четвёртую шайбу «Металлурга» забросил Никита Коростелёв. На 50-й минуте увеличил преимущество Брендан Лайпсик. Заключительную шестую шайбу на последней минуте в пустые ворота забросил Егор Коробкин.

Также клубы провели овертайм и серию буллитов.

Следующий матч «Металлург» сыграет 9 августа с «Нефтехимиком».

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