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Боб Хартли объяснил, почему постоянно меняет звенья во время предсезонной подготовки

Боб Хартли объяснил, почему постоянно меняет звенья во время предсезонной подготовки
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с олимпийской сборной России на турнире Sochi Hockey Open (5:1).

«Хороший матч сегодня провели. Все здорово отработали, постарались. Я думаю, что мы медленно, но, верно, двигаемся к тому, чтобы нащупать нужную химию. Мы практически ежедневно меняем звенья и делаем это по двум причинам. Во-первых, нам нужно выстроить единство команды, а во-вторых, необходимо найти правильные сочетания. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы находить пары игроков, а уже потом добавлять к ним третьего игрока. В прошлом году такими парами были Найт – Буше и Стась – Дедунов. Может быть, это и займёт немного больше времени, но я доволен, как ребята стараются.

Мне понравились действия наших молодых вратарей и стоит похвалить олимпийскую сборную России, которая состоит из талантливых игроков. Я полностью поддерживаю, что здесь находится олимпийская сборная России, поскольку я считаю, что это отличная практика для молодых ребят. В США так же есть система подготовки развития молодёжи, когда эти ребята в разных матчах встречаются со взрослыми командами. И можно заметить, что это приводит к большому успеху. В таких играх можно посмотреть, как ребята себя проявляют.

Они сегодня выходили на игру с действующим чемпионом, были мотивированы. А мы не хотели себя слишком перетруждать, главное – отполировать определённые моменты», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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