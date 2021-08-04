Брагин: всегда работаем с Ротенбергом, идёт посыл позитива от тренерского штаба на команду

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи с «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open (3:0).
«Первая игра сезона моментами была неплохой. Соперник играл уже второй матч, ему было полегче. Серьёзно работали до турнира, ожидали, что будет непросто в плане физики и качества. Старались играть правильно и заслуженно победили.
Роман Ротенберг всегда был в штабе, он руководитель штаба. Мы всегда работали и работаем вместе. Это важный момент, что мы все вместе. Идёт посыл позитива от тренерского штаба на команду. У нас все роли распределены, у каждого своя ответственность. Лично у него? Нет, общая.
На сборах мы готовили целую линию, которая сейчас играет в олимпийской команде. Мичков тоже в обойме, но он не участвовал в тренировочном процессе. У него хорошие перспективы, сейчас он приедет, включится в команду.
Хуснутдинов сейчас играет с краю. Функция центра — серьёзная, стержневая в каждой команде. Когда центр переходит на край, ему намного проще. Этот хоккеист всегда лучше сыграет в обороне, а с краю особых проблем и нет», — приводит слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 4 августа 2021
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