Кравчук: наш главный резерв — тренеры. Будет много хороших тренеров — будут хорошие игроки

Директор по развитию молодёжного хоккея академии «Авангарда» Игорь Кравчук рассказал о молодёжном хоккее в Америке.
«Однозначно, современный хоккей – атакующий. В Северной Америке на маленькой площадке в откат не сыграешь, все линии ведут вперёд, к воротам. Эту агрессию и атакующую направленность нам надо брать на вооружение.
Как остановить отток молодёжи за океан? Тут целый комплекс проблем. Во-первых, нужно работать с родителями и агентами, у которых при слове «Америка» загораются глаза. Но они не всегда понимают всю противоречивость североамериканского молодёжного хоккея, где есть лиги, в которых ты способен расти, и есть лиги, где можно закопать любой талант.
Во-вторых, сейчас наш главный резерв – тренеры. Будет много хороших тренеров – будет много качественных игроков. Вот мы говорим о скорости. Но выигрывает не тот, кто быстрее бежит, а тот, кто лучше подготовлен – быстрее думает и быстрее работает с шайбой. И здесь огромная роль именно тренерских методик», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.
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