Адамчук: уже второй раз возвращаюсь в «Ак Барс», надо цепляться за место в составе

Защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук прокомментировал победу над «Нефтяником» в контрольном матче (4:1).

«Такие игры для болельщиков. Ребята из «Нефтяника» померялись силами. КХЛ – лига уровнем повыше, а игра такая ровная была. Всё решили микромоменты, мы удачно реализовали большинство. Тяжеловато было. Соперник тоже не кукурузу охраняет.

Играл и за «Ак Барс», и за «Нефтяник»? Да, провёл в Альметьевске 2,5 года. Лёд кажется очень знакомым, была ностальгия.

Хорошее большинство? Тренировали его, стали чаще бросать. В первой игре с «Нефтехимиком» больше в пас играли, потом перестроились, начали на ворота нагружать.

Эмоции от возвращения? Уже второй раз возвращаюсь, надо цепляться за место в составе. Помог прошлый сезон – в «Северстали» давали игровое время, место в спецбригадах. По 20 минут за игру проводил, поднабрался опыта, поправил какие-то моменты», – цитирует Адамчука официальный сайт «Ак Барса».