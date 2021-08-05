Адамчук: уже второй раз возвращаюсь в «Ак Барс», надо цепляться за место в составе

Защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук прокомментировал победу над «Нефтяником» в контрольном матче (4:1).
«Такие игры для болельщиков. Ребята из «Нефтяника» померялись силами. КХЛ – лига уровнем повыше, а игра такая ровная была. Всё решили микромоменты, мы удачно реализовали большинство. Тяжеловато было. Соперник тоже не кукурузу охраняет.
Играл и за «Ак Барс», и за «Нефтяник»? Да, провёл в Альметьевске 2,5 года. Лёд кажется очень знакомым, была ностальгия.
Хорошее большинство? Тренировали его, стали чаще бросать. В первой игре с «Нефтехимиком» больше в пас играли, потом перестроились, начали на ворота нагружать.
Эмоции от возвращения? Уже второй раз возвращаюсь, надо цепляться за место в составе. Помог прошлый сезон – в «Северстали» давали игровое время, место в спецбригадах. По 20 минут за игру проводил, поднабрался опыта, поправил какие-то моменты», – цитирует Адамчука официальный сайт «Ак Барса».
- 5 августа 2021
-
10:10
-
09:30
-
09:15
-
08:58
-
08:36
-
03:13
- 4 августа 2021
-
23:58
-
23:42
-
23:07
-
22:50
-
22:38
-
22:29
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
21:51
-
21:20
-
21:14
-
21:00
-
20:39
-
20:30
-
20:17
-
20:14
-
19:43
-
19:39
-
19:12
-
18:44
-
18:35
-
18:26
-
18:13
-
18:03
-
17:45
-
17:39
-
17:35
-
17:14