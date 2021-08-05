«Питтсбург» согласовал новый контракт с Астоном-Ризом, избежав арбитражных слушаний
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«Питтсбург Пингвинз» согласовал новый контракт с нападающим Заком Астоном-Ризом.
Как сообщает в «твиттере» журналист Фрэнк Серавалли, стороны избегут арбитражных слушаний, которые должны были состояться 23 августа.
Астон-Риз подпишет контракт на один год с зарплатой $ 1,725 млн. Отметим, что игрок находился в статусе ограниченно свободного агента.
26-летний американец в прошедшем сезоне принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата, в котором набрал 15 (9+6) результативных баллов при показателе полезности "+10". В плей-офф он сыграл в шести встречах, сумев забросить одну шайбу и отдать одну голевую передачу при общей полезности «0».
В предстоящем сезоне НХЛ «Питтсбург» первый матч сыграет 12 октября с действующим чемпионом — «Тампой».
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