«Питтсбург» согласовал новый контракт с Астоном-Ризом, избежав арбитражных слушаний

«Питтсбург Пингвинз» согласовал новый контракт с нападающим Заком Астоном-Ризом.



Как сообщает в «твиттере» журналист Фрэнк Серавалли, стороны избегут арбитражных слушаний, которые должны были состояться 23 августа.



Астон-Риз подпишет контракт на один год с зарплатой $ 1,725 млн. Отметим, что игрок находился в статусе ограниченно свободного агента.



26-летний американец в прошедшем сезоне принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата, в котором набрал 15 (9+6) результативных баллов при показателе полезности "+10". В плей-офф он сыграл в шести встречах, сумев забросить одну шайбу и отдать одну голевую передачу при общей полезности «0».



В предстоящем сезоне НХЛ «Питтсбург» первый матч сыграет 12 октября с действующим чемпионом — «Тампой».