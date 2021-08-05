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Фаббро подписал новый контракт с «Нэшвиллом»

Фаббро подписал новый контракт с «Нэшвиллом»
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Защитник Данте Фаббро подписал новый контракт с «Нэшвилл Предаторз».

Как сообщает генеральный директор клуба Дэвид Пойл на официальном сайте, соглашение заключено сроком на 2 года, зарплата составит $ 2,4 млн в год.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 23-летний защитник принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 12 (2+10) результативных баллов при показателе полезности «-1» и 23 минутах штрафного времени. Всего Фаббро провёл за карьеру 108 игр, в которых набрал 24 (8+16) очков при общей полезности «-9».

Защитник был выбран на драфте НХЛ 2016 года «Нэшвиллом» в первом раунде под общим 17-м номером.

В предстоящем сезоне НХЛ «Предаторз» первый матч проведут 14 октября дома с «Сиэтлом».

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