Фаббро подписал новый контракт с «Нэшвиллом»
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Защитник Данте Фаббро подписал новый контракт с «Нэшвилл Предаторз».
Как сообщает генеральный директор клуба Дэвид Пойл на официальном сайте, соглашение заключено сроком на 2 года, зарплата составит $ 2,4 млн в год.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 23-летний защитник принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 12 (2+10) результативных баллов при показателе полезности «-1» и 23 минутах штрафного времени. Всего Фаббро провёл за карьеру 108 игр, в которых набрал 24 (8+16) очков при общей полезности «-9».
Защитник был выбран на драфте НХЛ 2016 года «Нэшвиллом» в первом раунде под общим 17-м номером.
В предстоящем сезоне НХЛ «Предаторз» первый матч проведут 14 октября дома с «Сиэтлом».
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