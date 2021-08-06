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«Сиэтл» объявил о подписании контракта с Боргеном, выбранным на драфте расширения

«Сиэтл» объявил о подписании контракта с Боргеном, выбранным на драфте расширения
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«Сиэтл Кракен» объявил о подписании контракта с защитником Уильямом Боргеном.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 24-летним игроком заключено сроком на 2 года, зарплата — $ 900 тыс. в год.

«Уильям — надёжный защитник, габариты и силовой стиль игры которого могут добавить энергии нашему составу. Он всё ещё молод и развивается. Мы верим в его преимущества», — сообщил генеральный директор «Кракен» Рон Фрэнсис.

Напомним, клуб забрал Боргена у «Баффало» на драфте расширения. В прошедшем сезоне 24-летний защитник провёл за «Сэйбрз» 10 встреч в регулярном чемпионате НХЛ, не набрав результативных баллов при общей полезности «-4».

Предстоящий сезон НХЛ станет дебютным для «Сиэтла» в лиге. Свой первый матч он проведёт 12 октября с «Вегасом».

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