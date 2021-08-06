Джерси с фамилией экс-главного тренера сборной Беларуси Захарова убрали с «Минск-Арены»

Джерси с фамилией бывшего главного тренера сборной Беларуси по хоккею Михаила Захарова было убрано с «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены».



Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на бывшего секретаря минского «Динамо» Романа Шевцова. Также джерси с фамилией Захарова убрали с катка в парке Горького.



Отметим, что джерси Захарова под сводом «Минск-Арены» появилось в январе 2018 года. Последним местом его работы была национальная сборная Беларуси по хоккею. В июне 2021-го, после чемпионата мира по хоккею, он покинул пост главного тренера. При нём на ЧМ-2021 сборная финишировала на последней строчке в группе A, набрав четыре балла в семи встречах.



После турнира главным тренером сборной Беларуси был назначен Крэйг Вудкрофт.