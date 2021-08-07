«Бостон» провёл переговоры о новом контракте с Патрисом Бержероном

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини сообщил, что встретился с капитаном команды Патрисом Бержероном для того, чтобы обсудить новый контракт.
«Мы встречались с Патрисом и его представителем Кентом Хьюзом, чтобы понять их точку зрения. Как и в других подобных случаях, мы не будем комментировать ход переговоров и позволим самому хоккеисту решить, какой путь выбрать.
Понятно, что Патрис сам определится, как долго он будет играть в нашей команде. Это всё, что я хочу сказать сейчас по этому поводу», — цитирует Суини официальный сайт НХЛ.
36-летний Бержерон был задрафтован «Бостоном» в 2003 году во втором раунде под 45-м номером. В НХЛ он выступал только за «Брюинз», набрав 917 (375+542) очков в 1143 матчах регулярных чемпионатов и 120 (46+74) баллов за результативность в 160 играх плей-офф.
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