Гарипов: Палестина — маленькое уязвимое государство, ему нужна помощь

Вратарь «Трактора» Эмиль Гарипов высказался о конфликте Палестины с Израилем.
«Если говорить о России и её месте в мировой политике, то у нас сильные политики и сильный народ. Нашей стране не нужна помощь спортсменов. А что касается Палестины, то это маленькое уязвимое государство, ему нужна помощь. И при этом мало кто в СМИ встаёт на их сторону. То же самое с уйгурами в Китае. Об этом же никто не пишет. Будто ничего не происходит. Сейчас люди читают «палестинцы убивают израильтян», но не вдаются в подробности, что изначально палестинцы приняли израильтян на своей земле.
Нет ли внутренних проблем в стране, о которых стоит спортсменам говорить публично? Если людей будут притеснять, не пускать в мечети — мы и об этом будем говорить. Готов ли я вступиться, если человека незаконно осудили? С одной стороны, да. С другой стороны, здесь нужно быть уверенным в том, что происходит произвол. Может быть, я не знаю в должной степени законодательство? Ты должен быть уверен в том, к чему призываешь. По незнанию нельзя идти слепо вперёд. Даже если это твой друг — нельзя обманывать людей», — приводит слова Гарипова Sport24.
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