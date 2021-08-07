Генменеджер «Чикаго» возможно замешан в скандале, связанным с сексуальным насилием игроков

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн может быть замешан в скандале, связанном с сексуальным насилием в отношении двух бывших хоккеистов клуба со стороны экс-тренера «Блэкхоукс» Брэда Олдрича, сообщает TSN.

Адвокат одного из бывших хоккеистов «Чикаго» обратилась в Центр безопасности спорта США с просьбой провести расследование в отношении Боумэна, который мог участвовать в сокрытии фактов, связанных с инцидентом.

Центр безопасности спорта был создан Олимпийским комитетом США в 2012 году и стал независимой организацией в 2017-м. Он обладает исключительным правом проведения расследований и вынесения решений по обвинениям в различных нарушениях в тех видах спорта, которые относятся к олимпийским и паралимпийским.

Ранее была информация о том, что перед победой команды в Кубке Стэнли — 2010 два экс-игрока клуба подверглись сексуальному насилию со стороны Брэда Олдрича, который в то время работал видеотренером «Блэкхоукс».