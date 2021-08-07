Генменеджер «Чикаго» возможно замешан в скандале, связанным с сексуальным насилием игроков

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн может быть замешан в скандале, связанном с сексуальным насилием в отношении двух бывших хоккеистов клуба со стороны экс-тренера «Блэкхоукс» Брэда Олдрича, сообщает TSN.
Адвокат одного из бывших хоккеистов «Чикаго» обратилась в Центр безопасности спорта США с просьбой провести расследование в отношении Боумэна, который мог участвовать в сокрытии фактов, связанных с инцидентом.
Центр безопасности спорта был создан Олимпийским комитетом США в 2012 году и стал независимой организацией в 2017-м. Он обладает исключительным правом проведения расследований и вынесения решений по обвинениям в различных нарушениях в тех видах спорта, которые относятся к олимпийским и паралимпийским.
Ранее была информация о том, что перед победой команды в Кубке Стэнли — 2010 два экс-игрока клуба подверглись сексуальному насилию со стороны Брэда Олдрича, который в то время работал видеотренером «Блэкхоукс».
- 7 августа 2021
-
21:30
-
21:23
-
20:40
-
20:22
-
20:18
-
20:12
-
20:10
-
20:10
-
19:39
-
18:47
-
18:28
-
17:35
-
16:26
-
16:15
-
15:47
-
15:46
-
15:28
-
15:16
-
14:39
-
14:27
-
13:54
-
13:50
-
12:59
-
12:53
-
11:59
-
11:35
-
10:39
-
10:34
-
09:43
-
09:35
-
09:33
-
09:03
- 6 августа 2021
-
23:19
-
23:04
-
22:38