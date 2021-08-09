Тринеев — о предсезонном сборе Кудашова: после первых дней думал, что будет невыносимо

Нападающий молодёжной сборной России и московского «Динамо» Богдан Тринеев поделился ощущениями от прохождения предсезонного сбора с главной командой системы бело-голубых под руководством Алексея Кудашова.



«На самом деле, первые несколько дней были очень тяжёлыми. Я думал, что если так продолжится, то это будет просто невыносимо. Но слава богу, сумели привыкнуть к нагрузкам и дальше уже пошла такая привычная работа. Просто долго и много. А так – всё очень понравилось.



В принципе, все упражнения знал, всё это я уже делал. Просто изменился сам подход к тренировкам. Например, не сразу брать большие веса, а всё постепенно. Всё по методике – сначала втянулись, а потом пошла работа.



Когда ты бегаешь на поле в 30-градусную жару и делаешь «городок», это намного сложнее, чем когда нет солнца», — сказал Тринеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.