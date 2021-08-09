«Приятно, что можно кого-то обыграть и за это тебя не посадят на лавку»

В начале августа молодёжная сборная России под руководством Игоря Ларионова приняла участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Тренерский штаб национальной команды проверил в деле многих кандидатов на поездку на МЧМ-2022, среди которых был и форвард московского «Динамо» Богдан Тринеев, уже прошедший в это межсезонье предсезонный сбор в своём клубе. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Богдан рассказал о системе игры, которую Ларионов ставит в сборной России, ответил на вопросы о предсезонной подготовке у Алексея Кудашова и обозначил приоритетные цели, стоящие перед ним на ближайший сезон.

«Три игры за три дня против мужиков – это тяжело. Не хватало силёнок»

— На турнире в Сочи провели три матча за три дня в составе олимпийской сборной России. Насколько тяжело они дались с физической точки зрения?

— Думаю, что было довольно тяжело уже к третьей игре. Более-менее на первые два матча сил у нас хватало, а в третьем уже пришлось тяжеловато. Тренерский штаб подсказывал ребятам, проводившим третий матч за три дня, чтобы по возможности делали покороче смены и не заигрывались. Три игры за такое время, да ещё и против мужиков, которые сильнее физически, это тяжело.

— На протяжении этих трёх матчей сборная России неизменно хорошо смотрелась в первые 40 минут, но третьи периоды команде постоянно не удавались. Это и стало проявлением разницы в физических кондициях?

— Наверное, да. Нам не хватало физики. Может быть, где-то не хватало и концентрации, но вряд ли. В первую очередь из-за физики не хватало сил, и под конец матчей нас продавливали. Не хватало силёнок на все три периода.

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«В сборной России нет клубных лагерей. У нас отличный коллектив»

— Какие ощущения остались от игры в динамовской тройке с Александром Кисаковым и Дмитрием Злодеевым?

— Позитивные, потому что вместе играем за «Динамо». Мы знаем друг друга и можем найти какую-то общую схему. Быстро придумали и попробовали. Поэтому очень приятно, когда играешь с ребятами из своего клуба.

— Динамовская коалиция у вас в сборной образовалась, ведь ещё есть и защитник Василий Мачулин.

— Как таковой коалиции у нас нет, и мы не стараемся держаться исключительно вместе. Давно знакомы со всеми ребятами – с кем-то вообще играли с U16, поэтому хорошо дружим в команде. У нас отличный коллектив, и нет такого, что есть лагерь «Динамо» или лагерь СКА. Все ребята общаются и находятся в отличных отношениях друг с другом.

«Ларионов говорит: «Ребята творите. Вы все мастеровитые игроки»

— Есть ли какое-то волнение от того факта, что играете под руководством столь великого хоккеиста, как Игорь Ларионов?

— Мы особо не зацикливаемся и не переживаем по этому поводу. Разумеется, Игорь Ларионов даёт нам очень многое, потому что он мастер своего дела. В сборной у нас развязаны руки. Но это не означает, что ты можешь делать на льду всё, что тебе захочется. Просто многие вещи запрещены в клубах, и если ты что-то совершишь, то тебя отругают и посадят на лавку. А тут Игорь Николаевич говорит: «Ребята, творите. Вы все мастеровитые игроки, выходите и делайте своё дело». Приятно, что можно попробовать что-то своё уже не на уровне МХЛ, а в играх против мужиков из КХЛ. Можно что-то придумать, кого-то обыграть, и за это не посадят на лавку. Вот это очень приятно.

— А есть вещи, которые в команде Ларионова под строжайшим запретом?

— Всё лежит в области тактики: где-то нужно правильно располагаться на льду, чуть не там встал или не там подъехал – всё, проиграл позицию, проиграл эпизод. Вот такие моменты присутствуют.

«После первых дней сбора «Динамо» думал, что будет просто невыносимо. Но всё понравилось»

— Нынешний сезон для вас начался с предсезонного сбора у Алексея Кудашова в «Динамо». Это было действительно невероятно сложно?

— На самом деле, первые несколько дней были очень тяжёлыми. Я думал, что если так продолжится, то это будет просто невыносимо. Но, слава богу, сумели привыкнуть к нагрузкам, и дальше уже пошла такая привычная работа. Просто долго и много. А так – всё очень понравилось.

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— Шведский специалист по физической подготовке Ларс-Йоран Альквист что-то привнёс необычное в тренировочный процесс?

— В принципе, все упражнения знал, всё это я уже делал. Просто изменился сам подход к тренировкам. Например, не сразу брать большие веса, а всё постепенно. Всё по методике – сначала втянулись, а потом пошла работа.

— Жара, которая стояла в Нижнем Новгороде во время сбора, добавила проблем?

— Безусловно. Когда ты бегаешь на поле в 30-градусную жару и делаешь «городок», это намного сложнее, чем когда нет солнца.

«У Кудашова есть система, но в атаке тоже можно творить»

— Многие называют Кудашова полной противоположностью Ларионова по тренерской концепции. Изнутри это бросается в глаза?

— Конечно, между их системами есть разница, но она небольшая. Думаю, что в сборной у Игоря Ларионова развязаны руки и можно лишний раз обыграть. А у Алексея Николаевича есть система – и нужно делать именно так, но всё равно в атаке тоже можно творить.

— Внутри команды следите за кем-нибудь из игроков особенным образом. Может быть, пытаетесь что-то перенять у Шипачёва?

— Всегда стараюсь следить за партнёрами, пытаюсь что-то подсмотреть у ребят. У каждого игрока. Допустим, кто-то лучше атакует с ходу, кто-то, как Вадим, лучше исполняет передачи. Поэтому у каждого игрока стараюсь брать понемногу.

— Научиться находить такие решения, которые находит Шипачёв, – вообще возможно или для этого нужен природный дар?

— Можно подсмотреть некоторые моменты и что-то попробовать взять на вооружение. Конечно, не факт, что получится с первого раза или даже с третьего, но попробовать обязательно надо. Вот попробуем и узнаем.

«Мне нужно обрасти мясом и быть позлее»

— В прошлом сезоне получилось дебютировать в КХЛ и провести три матча. Этот опыт поможет в нынешнем сезоне?

— Думаю, что дело здесь не в тех трёх матчах, а в том, что были ещё и сборы. Это поможет даже больше, потому что теперь я понимаю, что надо делать. Те три игры-то… Особо и не получилось поиграть. И сказать, что вот теперь у меня есть какая-то уверенность, я не могу. А вот сборы помогли понять, что от меня требуется.

— И в чём необходимо добавлять, чтобы пробиться в основной состав команды?

— Мне нужно стать больше в физическом плане, обрасти мясом, чтобы я мог нормально конкурировать с мужиками. И нужно быть позлее.

— Насколько сложно в прошлом сезоне было курсировать между тремя лигами – КХЛ, ВХЛ, МХЛ?

— Не то чтобы было сложно, но на это уходило время. Адаптироваться получалось не сразу. Одна тренировка, две – но требовалось время для перестройки.

— Расстроились, что было принято решение о закрытии команды ВХЛ в Красногорске?

— Да. Я расстроился. И за себя, и за пацанов из молодёжки, с которыми мы играли в прошлом году. Кому-то придётся уходить в другие клубы, и это, конечно, печально. Могла быть своя вышка под боком, где можно было спокойно дать всем поиграть. А получается так, что теперь придётся ездить в Питер.

«Хочу попасть на МЧМ и сыграть побольше матчей в КХЛ»

— С Александром Овечкиным поддерживаете какую-то связь с того момента, как «Вашингтон» выбрал вас на драфте?

— После драфта он написал мне и поздравил с выбором. Мне было очень приятно, большое спасибо ему. Сейчас у нас особого общения нет.

— Следили за его контрактной историей этим летом?

— Не то чтобы пристально следил, но смотрел. Не знаю – рад за него или нет. Мне, конечно, не всё равно, но подписал контракт – хорошо, а если бы не подписал, наверное, приехал бы в московское «Динамо».

— Руководство и скауты столичного клуба связываются с вами?

— Да, мы созваниваемся и в основном работаем над моими ошибками – что я неправильно сделал, где мог бросить, а где нужно добавить в движении. Такие корректировки они вносят.

— Ваш контракт с «Динамо» рассчитан до конца этого сезона. Уже есть понимание, как собираетесь строить карьеру в дальнейшем?

— Пока что определённого плана у меня нет. Гоняю мысли, всякие варианты, но на данный момент плана нет. Посмотрим, как я сыграю этот сезон и какие предложения будут.

— Какую главную цель ставите перед собой на ближайший сезон?

— В первую очередь, хочу попасть на молодёжный чемпионат мира и поиграть там. И надо постараться сыграть побольше матчей в КХЛ, чтобы игровое время было уже не такое, как в прошлом году.