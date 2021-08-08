«Салават Юлаев» выступит в ретро-форме на Кубке Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» сыграет в ретро-форме на Кубке Республики Башкортостан.



«Аналогом послужил комплект, в котором клуб выступал в Классе «А» Первенства России в сезоне-1973/74. Именно в такой выступал за «Салават Юлаев» легендарный защитник, чемпион России-2007/08 Сергей Михайлович Михалёв.



В те годы клубными цветами были преимущественно синий, красный и белый, а форма изготавливалась из вязаного трикотажа. Современный хоккей не позволит повторить само производство, потому что такие джерси не выдержат и одного периода, но удалось повторить цветовую гамму.

На новых джерси размещен гипертекст в виде фамилий всех без исключения игроков, которые выступали за команду за 60 лет существования. Фамилии хоккеистов складываются в сплошные линии, повторяющие исторические элементы формы образца 73-го года», — говорится в сообщении клуба в «инстаграме».